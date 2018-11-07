ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış KAYSO 'yu ziyaret etti

Dr. Mustafa Çalış Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'ye iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesi'nden birisi olan Erciyes Üniversitemizin değerli Rektörünü Odamızda görmek bizi memnun etti. Sayın hocamızın üniversitemizin başarı grafiğini daha yükseklere çıkaracağına yürekten inanıyoruz” dedi

Gerek ülkenin geleceği, gerekse üniversite sanayi işbirliği açısından üniversiteleri son derece önemsediklerinin altını çizen Başkan Büyüksimitci, “Üniversiteler ile sanayiyi ayrı düşünmemiz mümkün değil. Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfımız aracılığı ile üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesi adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce Erciyes Üniversitemiz ile birçok ortak projeye imza attık. Gerek sanayimize kalifiye eleman yetiştirmek gerekse sanayicilerimizle ortak projeler üretmek adına kendileri ile sıkı diyalog halinde olacağız. Ben nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dr. Mustafa Çalış ise, sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalara ve ortak projeler üreterek Kayseri sanayisine katkı sunmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi.