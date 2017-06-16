Dr. Muhammet Güven, “Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesinde meslek yüksekokullarına ihtiyaç var” dedi.

Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda 5 programdan mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, öğrencilere seslendi. Güven, “Sanayileşmiş ve ileri teknoloji üreten bir ülke olmamız gerekiyor. Bu anlamda meslek yüksekokullarımız bizim için çok önemlidir. Bu yüksek teknolojileri üretebilmemiz için meslek yüksekokulları mezunlarının bu sektörlerde yer alması gerekiyor. Bugün mezun olan gençlerimize baktığımızda da bunu yapabileceklerine inanıyoruz. Çünkü Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu gerek akademik alt yapısıyla, gerek laboratuvar imkanlarıyla bu eğitimi verebilecek güçtedir. Çocuklarınız iyi bir okuldan bir eğitim alarak mezun oldular. İstedikleri takdirde iş hayatında da çok rahatlıkla başarılı olabileceklerdir. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.