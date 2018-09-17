ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "“Erciyes Üniversitesi'nin Başarı Çitası Hep Yüksekte Olacak”

Dr. Mustafa Çalış, özellikle bilimsel araştırma kimliği, Türkiye ve Dünya sıralamalarındaki yeri ile Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversitesi'nin, başarı çitasını en yükseğe çıkarmak ve hep yüksekte tutmak için çaba göstereceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış, çalışmalarına yönelik izleyeceği yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ERÜ Rektörü Çalış, Türkiye'de araştırma kimliği ile ön plana çıkan üniversitelerinin daha çok ülkenin ihtiyaçlarına yönelik projelere hız vermesi ve bu konuda sanayicilerle olan işbirliğini daha da ileri taşımalarını gerektiğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Üniversitelerin asli görevi daha çok eğitim-öğretim ve bilimsel çalışma olarak görünse de; şehir ve ülkelerin kalkınmalarında ciddi lokomotif rolleri bulunmaktadır. Üniversiteler yaptığı çalışmalarla bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, yeniliklerin belirleyici konumundadırlar. Ülkemizde 200'ü aşkın üniversiteden 10'u araştırma üniversitesi olarak belirlenmiş ve içerisinde Erciyes Üniversitesi'nin de bulunduğu bu üniversitelerin araştırma alanında daha çok desteklenmesi, ülkeye daha fazla fayda sağlamaları amaçlanmıştı. İşte bu noktada bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'ni, daha çok bilgi üreten, daha çok araştırma yapan, sanayicilerle Ar-Ge projelerine yönelik daha çok ortaklıkta bulunan bir üniversite konumuna kavuşturmaya çalışacağız. 40 yıl önce kuruluşu ile başlayan ve araştırma alt yapısını, bugünkü ulaştığı konumdan daha da ileriye taşımak için çaba sarf edeceğiz.

Bunun için önceliklerimizi ve birlikte çalışacağımız kadroları iyi belirlemememiz ve yol haritamızı iyi çizmemiz gerekiyor. Bilimsel araştırma ve nitelikli bilgi üretiminde ülkemizin öncelikle ihtiyaçlarına eğilmemiz, ürettiğimiz bilgiyi sanayicilerimizle ürüne dönüştürmememiz gerekiyor. Teknopark'ta sanayicilerle birlikte yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarını her alana yaymamız gerekiyor. Hedefimiz araştırmada, orijinal bilgi üretiminde, sanayicilerimizle teknoloji işbirliğinde en üst noktada bir üniversite olmak. Bunu başarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

ERÜ'yü geliştirmeye yönelik çalışmaları sadece sanayi ve teknoloji ürünleri geliştirmeye yönelik projelerle sınırlandırmayacaklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal, beşeri ve iktisadi alanda çalışmalar yapan bilim adamlarından da büyük beklentileri olduğunu belirtti.

Rektör Çalış, “Üniversitemizde 39 araştırma merkezi mevcut. Bu merkezler içerisinde Türkiye'de ve Dünya'da ilk olan ve olmaya aday projeleri yürüten merkezlerimiz de var. Fiziki mekan, kadro ve ekipman yetersizliği nedeniyle tam anlamıyla faaliyet geçememiş merkezlerimiz var. Üniversitemiz bir araştırma üniversitesi, ülkemizin de her alanda araştırma çalışmalarına ihtiyacı olduğu için tüm araştırma merkezlerimizi dinamik hale getirmemiz şart. Bir diğer önceliğimiz de bu olacak” şeklinde ifade kullandı.

Öğrenciler Önceliğimiz

Açıklamalarında öğrenciler konusundaki düşüncelerine de değinen Rektör Çalış, öğrencilere uluslararası kabul görür nitelikte eğitim vereceklerini söyledi.

Rektör Çalış, “Araştırma Üniversitesi olduğumuz için tüm deneyimimizi ve enerjimizi, bilime, teknolojiye, araştırmaya vererek öğrencilerimizi ihmal etmemiz söz konusu değil. Öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere de hız vererek, öğrencilerimizin derslerden kalan boş zamanlarını çeşitli etkinliklerle değerlendirecekleri seçenekler sunmaya çalışacağız. Üniversite kampüsü içerisinde öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabileceği geniş ve ferah mekânlar kuracağız.

Öğrencilerimizin kayıt dönemlerinde yoğunluklarını en az indirgemek için projeler ürüteceğiz. Öğrencilerimizin biz idarecilere ulaşımı daha kolay olacak. Yaşayabilecekleri sorun ve sıkıntılara anında çözüm üreteceğiz. Onlar, ailelerinin bizlere birer emaneti. Bu değerli emanetleri, üniversitemizden en iyi şekilde mezun etmenin gayretinde olacağız.

Ayrıca özveriyle çalışan, mensup olduğu kuruma artı değer katma gayretinde olan, ortak çalışma ve işbirliğine açık tüm üniversite mensuplarımızın da sürekli yanlarında olacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.