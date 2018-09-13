ERÜ Rektöründen YÖK Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığına Ziyaret

Dr. Mustafa Çalış, Ankara programı kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığında ziyaretlerde bulundu.

ERÜ Rektörünün Ankara programı kapsamındaki ilk durağı YÖK Başkanlığı oldu. Burada 2018/160 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile göreve yeni atanan rektörlerle birlikte YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından kabul edilen Prof. Dr. Mustafa Çalış'a, YÖK Başkanı, göreve atanma yazısını takdim etti. Burada Rektör Çalış, YÖK Başkanı Saraç'a üniversiteleri hakkında bilgilendirme yaptı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Çalış, Bakan Koca'ya, Erciyes Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi. Bakan Koca ise ERÜ Rektörü Çalış'a yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, akabinde, Sağlık Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Güven ve Prof. Dr. Emine Alp Meşe'yi de ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.