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15 Haziran 2017 17:06

ERÜ Safiye Çıkrıkçı Meslek Yüksekokulu’nda Mezuniyet Coşkusu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Safiye Çıkrıkçı Meslek Yüksekokulu, 2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi.

ERÜ Safiye Çıkrıkçı Meslek Yüksekokulu’nda Mezuniyet Coşkusu

15 Haziran 2017 17:06

Program kapsamında 128 öğrenci mezun oldu.


Gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Safiye Çıkrıkçı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hasan Yalçın ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Safiye Çıkrıkçı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hasan Yalçın, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Sevgili öğrenciler bugün diplomalarınızı alacaksınız. Ben inanıyorum ki, bu diplomayı almanızdaki en büyük pay ailelerinizin. Çünkü onlar sizleri her zaman kendilerinden çok daha iyi konumda görmek için ellerinden geleni yaptılar. Aynı zamanda bunu yaparken sizden hiçbir karşılık beklemediler. Fakat şuanda bir karşılık bekliyorlar. Aileleriniz sizden vatana, millete, hizmet etmenizi bekliyorlar” dedi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, mezun öğrencileri, ailelerini ve öğretim üyelerini tebrik etti.


Rektör Yardımcısı Doğan, “Bugün burada mezun olan öğrencilerimiz fedakârlığının karşılığı olarak diplomalarını alıyorlar. Ben öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Böyle evlatlar yetiştirdikleri için aileleri ve öğrencilerimizin buraya gelmesinde büyük katkısı olan öğretim elemanlarımızı da yürekten kutluyorum” diye konuştu.


Mezuniyet töreni okul birincisinin mezuniyet kütüğüne plaket çakması, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından son buldu.




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