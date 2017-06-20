ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni mezunlarını verdi

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde 188 öğrenci mezun oldu.

15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşcı, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Derviş Boztosun ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşcı, öğrencileri mezun etmenin gurur ve onurunu yaşadıklarını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven açılış konuşmasında, “Bugün hem hocalarımız için, hem aileleri için, hem de öğrenciler için çok mutlu bir gün. Uzun yıllar sarf edilen emeğin meyvelerinin alındığı bir gün. Bugün mezun olan gençlerimiz kutsal bir mesleği yerine getirecekler. Hepsinin çok başarılı olacağına inanıyorum. Bir hekim olarak bu arkadaşlarımızın bir kısmıyla ileride belki birlikte çalışacağız. Bugün burada mezun olan öğrenciler, Türkiye’nin yaşı genç ama yaptığı işleri çok büyük olan ve Türkiye’nin sayılı fakültelerinden birinden mezun oluyorlar. Tüm mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Taşcı, “Her sene buraya geldiğimizde farklı bir heyecana kapılıyoruz. Bu duyguyu tadabilmek gerçekten çok önemli ve çok anlamlı. Bugünü bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve iyileştirme amacını güden Beslenme ve Diyetetik Bölümümüzden bu sene 64 öğrencimiz mezun oluyor. Hemşirelik Bölümümüzden ise 124 mezun veriyoruz. Yani bugün burada 188 öğrencimizi mezun etmenin gurur ve onurunu yaşıyoruz. Fakültemizin bu kalabalık sahne dışında toplam bin 463 kadar öğrencisi var. Fakültemiz sadece mezuniyet öncesindeki programlarda aktif değil. Mezuniyet sonrası da yüksek lisans ve doktora programlarında aktif olan bir fakültedir. Bizler 4 yıl boyunca sizlerden sağlığı korumanızı, yükseltmenizi ve geliştirmenizi istedik. Fakat istediklerimiz sadece bunu kapsamıyor. Sizlere esas vermeye çalıştığımız insanı anlayabilmek, insana değer vermek ve insanı kıymetlendirebilmektir. Biz size en çok bu noktada ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Tören mezun öğrencilerin yemin etmesi ve diploma takdiminin ardından sona erdi.