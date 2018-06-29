ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Program kapsamında Hemşirelik ile Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden toplam 381 öğrenci mezun oldu.

Süleyman Demirel Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşçı’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan mezuniyet töreninde konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşçı, öğrencileri kutlayarak, iş hayatlarında başarılar diledi.

Dekan Taşçı, “Törenler her birimimiz için güzelliklere vesile oluyor. Bu güzellik ve hoşlukları bir arada yaşayabildiğimiz için, bu anı paylaşabildiğimiz için, gerçekten mutluyuz. Yaşam içerisinde üretken olmak, çaba göstermek, gönüllü verileni gönülle alabiliyor olabilmek, bu erdeme sahip olabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizler insanlarla temas eden meslek mensupları olarak 4 yıllık eğitiminiz süresince hem teorik, hem de uygulamalı eğitimlerinizde sizlere emek veren öğretim elamanı arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca üzerinizdeki emekleri olan ve bundan sonrada emekleri devam edecek olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve hep birlikte keplerin havaya fırlatılmasının ardından tören sona erdi.