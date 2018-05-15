ERÜ Sanat Tarihi Bölümü’nde 68 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen; "Sanat; güzelliğin, doğruluğun, hakikatin kendisidir. Bir toplum sanatın gücünü keşfetmezse kendi gücünü keşfedemez. Maalesef sanata gereken önem verilmiyor olabilir. Sanat tarihinde sanatçılara örnek olacak, hocalık edecek, mezun olacak öğrencilerimizin bilmesi gereken en önemli şey; şuanda bu devlete, millete, insanlığa hizmet edebilecek en önemli alanlardan biri de mezun olduğunuz sanat alanıdır" diyerek mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Konuşmaların ardından bölümünü dereceyle tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgeleri ve hediyeleri verildi. Bölümü birinci olarak tamamlayan Nurgül Şahin mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaparak; "Yoğun bir çalışmanın ardından isteyerek geldiğimiz, başladığımız üniversite hayatımız oldu. Okuduğumuz bölümde sanatın tarihinin yanı sıra hayatı, zamanın kıymetini, insanları, güzeli, emeği her şeyden önemlisi kendimzi öğrendik. Yeri geldi Orta Asya’da, yeri geldi İtalya’da, yeri geldi Anadolu’daki değerli miraslarımızın izini arayıp güzelliklerini keşfetmeye çalıştık. Onların varlıklarını anlamlandırmaya, kısacası onlar adına konuşmaya çalıştık. Bir uygarlıktan diğer bir uygarlığa doğru koşuşturup durduk. Çünkü yüksek uygarlığın merdiveni sanattır. Çünkü; ‘Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır’ ve ‘Dil gönlü yüzdüren gemidir. Toplumun da gönlü var, toplumun gönlünün adı da kültürdür’ diyen Atamızın sözüne sadık birer birey olmaya çalıştık" diye konuştu.

Mezun olan öğrenciler mezuniyet belgelerini hocalarının elinden alırken, aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı.