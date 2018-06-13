ERÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu Yeni Mezunlarını Verdi

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda fakülte dekanı, yüksekokul müdürleri ile akademisyen ve öğrenci katıldı.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Yılmaz, konuşmasında mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi. Dekan Yılmaz, “Bu dönem yüksekokulumuzdan 168 öğrencimiz mezun olmaya hak kazanmıştır. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Değerli mezunlarımız, uzun bir eğitim ve öğretim döneminden sonra emek ce çabalarınızla başarı göstererek mezun olmaya hak kazandınız. Bu başarınızdan dolayı sizler tekrar kutluyor ve bundan sonraki meslek yaşamınızda başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise mezuniyet törenlerinin öğrenciler, aileler ve öğretim üyeleri için en mutlu günlerden birisi olduğu belirtti. Rektör Güven, “Erciyes Üniversitesi bildiğiniz gibi bir araştırma üniversitesidir. Araştırma yönüyle de ön plana çıkan bir üniversitedir Türkiye’nin sayılı ve büyük üniversitelerinden birisi olan üniversitemiz, özellikle havacılık alanında da Türkiye’nin ilklerinden birisidir. Biliyorsunuz, havacılık gerek devletin, gerekse de Yükseköğretim Kurulunun öncelikli alanlarından birisidir. Bizim içinde hem bir vitrin, hem de göz bebeğimiz olan bir okuldur burası" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi.