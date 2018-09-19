ERÜ Tıp Fakültesi'nde Vefat Eden Emekli Öğretim Üyesi İçin Anma Programı Düzenlendi

Dr. Yusuf Öztürk için anma etkinliği düzenlendi.

ERÜ Tıp Fakültesi Dönem 3 Amfi'de gerçekleştirilen etkinliğe, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, Prof. Dr. Yusuf Öztürk'ün yakınları ile çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Yusuf Öztürk'ün ülkesine hizmet eden, vatansever ve millet aşığı bir hekim olduğunu söyledi.

Dekan Poyrazoğlu, “Yusuf Öztürk hocamız, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalının kurucusu, geliştiricisi ve bugünlere gelmesini sağlayan önemli bir akademisyendi. Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na büyük emek verdi. Kendisini rahmetle anıyoruz” dedi.

Dekan Poyrazoğlu'nun açılış konuşmasının ardından “Prof. Dr. Yusuf Öztürk Paneli” gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Zafer Öztek'in oturum başkanlığında düzenlenen panelde Prof. Dr. Yusuf Öztürk'ün yakınları ve çalışma arkadaşları, Prof. Dr. Öztürk'ü anlattılar.