Program kapsamında İnşaat Teknolojisi, Yapı Denetimi ve Harita Kadastro programlarından 47 öğrenci mezun oldu.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Tomarza Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Tomarza Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Kulak, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Okan Karahan, Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem’in yanı sıra çok sayıda fakülte dekanı, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan töreninin açılış konuşmasını yapan Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Okan Karahan, öğrencilere mezuniyet sonrası hayatlarında başarılar diledi.

Doç. Dr. Karahan, “Yüksekokulumuz 2011 yılında kurulmuş, 2012 yılında ise akademik faaliyetine başlamıştır. Sevgili öğrenciler, zaman su gibi hızla akıp geçti. Sizlere 2 yıllık bir eğitimin sonunda bir üst eğitime ya da iş hayatına uğurluyoruz. Umarım burada güzel anılar ve duygular içerisinde ayrılıyorsunuzdur. Hocalarınız olarak bizler, iş hayatınızda sizleri başarılı olmanızı sağlayacak bilgiler kazandırmaya çalıştık. Sizlere en iyi şekilde yetiştirmek için emeklerini esirgemeyen değerli öğretim elemanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “Erciyes Üniversitesi 18 fakülte, 3 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 7 enstitü ile bu yıl 40. yılını tamamlamaktadır. Üniversitemiz son beş yılda 45 bin mezun verdi. Bu yılda 63 bin 922 öğrenci ile eğitimini tamamladı. 2 bin 304 akademik personeli ve 2 bin 560 idari personeli ile hedeflerine ulaşmaya çalışan Erciyes Üniversitesi, hedeflerine siz mezunlar ile ulaşmayı hedeflemektedir ”diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul birincisi Ayşe Kılıçkaya mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet töreni, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmalarının ardından sona erdi.