ERÜ Turizm Fakültesi açılış dersini verdi

Dr. Mahir Nakip’in ’İş Hayatında Tecrübenin Yeri ve Önemi’ konulu açılış dersi ile başladı.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’ndaki açılış dersine; Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi ve Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip ile öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Mahir Nakip ’İş Hayatında Tecrübenin Yeri ve Önemi’ konulu konferansında öğrencilere iş hayatındaki tecrübelerini anlattı. Prof. Dr. Nakip, “İş hayatına mutlaka bir yerden başlamanız gerekmektedir. Başlanılan yerin neresi olduğu önemli değildir. Mezun olduktan sonra çok lüks ve isim yapmış bir otelde çalışmak istiyorsanız, çok uzun süre bekleyebilirsiniz. Belki şans yüzünüze gülebilir, gidip o işyerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Ama orada ne kadar başarılı olacağınız tartışılabilir. Küçük bir işletmeden başlayıp daha üst işletmelere terfi imkanı olur ise sizlere daha önemli başarı ve tecrübe olacaktır” dedi.

İş hayatında başka bir önemli konunun da zorunlu olmadıkça mesleği bırakmamak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nakip, “Basit bir işe girdiniz ve daha sonra başka bir iş buldunuz. Oraya geçmeyi düşünüyorsunuz. Mutlaka mevcut işinizi bırakmadan, yeni işyerinize geçin. İşsizken iş bulmak, işliyken iş bulmaktan daha zordur. Onun içinde işiniz varken yeni işyerleri aramaya çalışın. İşyeri sadakati ve personel devir hızı da ülkemizde çok ciddi bir problemdir. Beş yüz lira fazla maaş alabilmek için çok sayıda işini bırakan insan vardır. Onun içinde dünya sıralamasında çalışan devir hızı en yüksek olan üçüncü ülkeyiz. Dünyada en az devir hızı olan ülke ise Japonya’dır” diye konuştu.

Açılış dersi, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın, Prof. Dr. Mahir Nakip’e plaket takdim etmesiyle son buldu.