Dönem Mezuniyet Kuşağı Bağlama” töreni düzenlendi. Törende 65 öğrenci mezun oldu.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, törenin açılış konuşmasında öğrencilere başarılı olmak için önce sadık olunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Karamustafa, “Siz öğrencilerimizi bugün buradan uğurlamanın sevincini yaşıyoruz. Bir taraftan da göndermenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Ama hiçbir zaman okulunuz ile bağınızı kesmeyin. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi kurumsal kimliği ile sizlerin her zaman referans noktanız. Turizm Fakültesi bir marka fakültedir. Bugün ülkemizde yapılan turizm kongrelerinden ve ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan birçok etkinlikte çorbada en azından bir tuzu vardır. Ya da bir katkısı bulunmaktadır. Bu bilinç içerisinde sizleri hayata uğurluyoruz. Buradan mezun olduktan sonra bir toplumun en temel taşı ailedir. Sağlıklı ve düzenli bir aile hayatı kurun. Mutluluk ve huzurunuz için bu konu çok önemlidir. İşinizde profesyonel olun. Amatör ruh güzeldir, fedakârlığı gerektirir. Ama profesyonel olmakta bir işi gerekliliği ile yapmayı gerektirir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise, Kudüs’te önceki gün ABD elçiliği açılışı sırasında İsrail’in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği katliamı kınadı. Rektör Güven, “21. yüzyılın medeniyet, huzur barış ve mutluluk yüzyılı olması bekleniyordu. Ama maalesef 21. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde vahşetin, katliamların, ihanetlerin felaketlerin olduğu bir yüzyılı getirdi. Maalesef barış ve huzur getirmek amacıyla geldiklerini iddia edenler geldikleri coğrafyalara kötülük, vahşet, katliam, savaş getirdiler. Toplumları, kardeşleri birbirlerine düşürdüler. Bu dünyada mazlumların sesi ve nefesi olmayı kendisine hedef edinen ve dünyaya huzuru, barışı getirmeye çalışan huzurlu bir medeniyetin, refah içerisinde bir medeniyetin inşasına çalışan ülkede maalesef sadece Türkiye’dir. Biz bununla gurur duyarken yalnız olmanın da büyük acı ve burukluğunu yaşıyoruz. Biz bugüne kadar ki çabalarımızla bunu başaramadık. Ama ümit ediyorum siz gençler gelecekte bunu başaracaksınız. Ülkemizin çizdiği dünyaya barış ve huzur getirme hedefinden şaşmayacağınızı ümit ediyorum. Bu vesile ile özellikle Müslümanların ikinci kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Kudüs’te geçmişten bugüne yaşanan ve en son dünde zirveye ulaşan katliamı şiddetle kınıyorum. Orada şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Oradaki kardeşlerimizin biran önce bağımsızlıklarına ve huzura kavuşmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilere nasihatlerde bulunan Rektör Güven sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgili gençler, sizler uzun bir maraton sonunda mezuniyet aşamasına geldiniz. Büyük emekler sarf ettiniz. Büyük çaba gösterdiniz. Aileleriniz sizden büyük beklentiler içerisinde. Sizde Türkiye’nin iyi başarılı ve donanımlı, bir araştırma üniversitesinin fakültesinden mezun olmanın haklı gururunu yaşayabilirsiniz. Sizler Türk gençliğisiniz. Bizim sizden isteğimiz çalışacağınız sektörlerde hangi ülkede olursanız olun, ülkemizi, üniversitemizi, milletimizi en iyi şekilde temsil etmenizdir. Sizlerin başarılı olacağına inancımız tamdır. Yeter ki! Siz ümidinizi kaybetmeyin. Buradaki donanımlar sizlere yol gösterecektir.”

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere mezuniyet kuşağı bağlandı ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.