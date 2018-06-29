ERÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İlk Mezunlarını Verdi

Mezuniyet töreninde 3 bölümden 180 öğrenci mezun oldu.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasında Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Derviş Boztosun, 2013 yılında öğrenci almaya başlayan yüksekokullarının, bu yıl ilk mezunlarını vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Boztosun, “Bugün uygulamalı bilimlerden mezun olan arkadaşlar, sektörün istediği nitelikte elaman olarak yetişmişlerdir. Bunun sebebi 3 yıl boyunca bu arkadaşlara teorik dersler verdik. Ama son yıllarını sanayide uygulamalı olarak geçirdiler. Bizzat bizim düşündüğümüz o pratiği sanayide ve diğer sektörlerde uygulama şansı buldular. Uygulamalı bilimlerde layıkıyla bu arkadaşları yetiştirdiğimizi düşünüyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise yaptığı konuşmada, iyi bir eğitim almanın sadece teorik eğitim almakla olmadığını kaydetti.

Rektör Güven, “Hangi okuldan mezun olursanız olun, önemli olan sizlerin uygulamada edindiğiniz bilgiler. Hayatta sizi başarılı edecek olan da bu bilgilerdir. Bu vesile ile daha önce protokol imzaladığımız sektör temsilcilerine ve sizlere staj imkânı sağlayan sektör temsilcilerine teşekkür ederim. En önemli teşekkürü de hocalarınıza etmemiz gerekmekte. Ülkenin geleceği olan sizlerin, büyük Türkiye’nin inşası sağlayacak olan sizlerin, yetişmesi için gayret gösterdiler ve bunun karşılığını da bugün alıyorsunuz. Biz sizden ümitliyiz. İnşallah Büyük Türkiye sizlere emanet ve sizlerin omuzlarında yükselecektir. Biz buna inanıyoruz” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde okul birincisi Muzaffer İnce, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve hep birlikte keplerin havaya fırlatılmasının ardından mezuniyet töreni sona erdi.