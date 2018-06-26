ERÜ Veteriner Fakültesi yeni mezunlarını verdi

Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açış konuşmasını yapan Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, fakülteleri hakkında bilgiler verdi.

Dekan İnci, “Fakültemiz geniş kapsamlı, karşılaştırmalı ve uygulamalı eğitim veren bir yükseköğrenim kurumu olup Veteriner Fakülteleri Eğitim Birliği üyesidir. Fakültemizde 23 anabilim dalında 85 ders okutulmaktadır. Tabi olduğumuz yönergeye göre 36 saat hafta esasıyla toplamda 5 bin 760 saat teorik uygulamalı ders verilmektedir. İleri düzey donanımlı laboratuvarlarımızda ve yılda 10 binden fazla hayvanın tedavi ve aşılaması yapılan 7/24 esası ile çalışan hastanemizde, her türlü mesleki bilgi ve beceri kazanma imkânı sağlanmaktadır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, Veteriner Fakültesi’nin lokomotif bir fakülte olduğunu söyledi.

Rektör Güven, “40. yılında Erciyes Üniversitesi büyük başarılara imza atmış bir üniversitedir. Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden, Anadolu’nun ise tek araştırma üniversitesidir. Bu anlamda da buna katkı sağlayan bütün fakültelerimize ve veteriner fakültemizin çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi’nin lokomotiflerinden birisi de Veteriner Fakültesidir. Gerek donanımlı öğretim üyeleri, gerekse de alt yapısı ve tabiki yaptıkları araştırmalar nedeniyle üniversitemizin bir araştırma üniversitesi kimliği kazanmasında büyük katkılar sağlamıştır” diye konuştu.

Mezuniyet töreni “Veteriner Hekim Andı” okunması, diplomalarının verilmesi ve öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmasının ardından son buldu.