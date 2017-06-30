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30 Haziran 2017 15:46

ERÜ Veterinerlik Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olan 44 öğrenci, düzenlenen tören ile diplomalarını aldı.

ERÜ Veterinerlik Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

30 Haziran 2017 15:46


Düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. ERÜ ve Veterinerlik Fakültesi’nin tanıtım filmlerinin izlenilmesinin ardından bir konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, öğrencilerin Türkiye’nin sayılı üniversitelerin birinden mezun olduğunu söyledi. Rektör Güven, “Öğrencilerimizin hayırlı birer avlat olduklarını ve olacaklarına eminiz. Bundan bir tereddüdümüz yok ve büyük hizmetler gerçekleştireceklerine inanıyoruz. Bir kısmı bizim gibi buralarda öğretim görevlisi olarak hizmet edecekler, bir kısmı devlet kurumlarında ve özel kurumlarda hizmetlerini sürdürecekler. Hangi alanda hizmet ederlerse etsinler, Erciyes Üniversitesini ve burada hocalarından aldıkları eğitimi ve terbiyeyi en iyi şekilde yansıtacaklar. Öğrencilerimiz büyük meşakkat çektiler ve büyük zorluklar yaşadılar. Zor bir eğitimden geçerek Türkiye’nin sayılı ve başarılı bir üniversitesinden mezun oldular” ifadelerini kullandı.


Öğrencilerin üniversite eğitimi boyunca sıkıntılar çektiklerini belirten Güven, “Bu çektikleri sıkıntıların ileride kendilerinin karşısına büyük kolaylıklar olarak çıkacağını da şimdiden söylemek lazım. Kendilerini güvende hissedeceklerine ve çok güzel işler yapacaklarına eminiz” diye konuştu.


Tören, mezun olan 44 öğrenciye diplomalarının verilmesi ile sona erdi.




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