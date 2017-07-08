ERÜ’de 1. Uluslararası Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakası başladı

Uluslararası Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakası başladı.

ERÜ Veteriner Fakültesi yanında Atçılık Spor Sahasında düzenlenen müsabakanın açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanı Levent Talha Suluoğlu, çok sayıda dekan, öğretim üyesi, kulüp sporcusu ile idari personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından müsabakanın açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven Türklerde atlı okçuluğun önemine vurgu yaptı. Güven, "Türklerde atçılık ve okçuluk genetik özelliklerinden biri haline gelmiştir. İkisi birleşince de tarih içerinde yenilmez bir millet olmuştur. Maalesef son yıllarda milletimizin birçok özelliği ve hasreti gibi, atlı okçulukta da unutturulmuş. Ama son yıllarda geçmişten gelen miraslarımıza sahip çıkılması ve yaşatılması da sevindirici bir durum. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak Türkiye’nin en eski yerleşim alanlarından birisi olan Kayseri’de, bu tür etkinlikleri elimizden geldikçe desteklemeye devam edeceğiz ” diye konuştu. Programda konuşmaların ardından müsabakalara geçildi. Atlı okçuluk sporcuları Türk Parkuru, Kabak Parkuru, İkili Atış Parkuru gibi parkurlarda nefes kesen mücadele verdi.

12 ülkeden 45 sporcunun katıldığı yarışmalar iki gün sürecek ve dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.