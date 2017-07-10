Uluslararası Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakasının ödül töreni düzenlendi.

ERÜ Veteriner Fakültesi yanı Atçılık Spor Sahası’nda düzenlenen ödül törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Keleş, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanı Levent Talha Suluoğlu ile çok sayıda dekan, öğretim üyesi, kulüp sporcusu ile idari personel katıldı.

Memlük Klasmanında birinci Mihail Cazmei, ikinci Şevket Sarıdemir ve üçüncü Ertan Erkekoğlu’na; Kabak Klasmanında birinci İbrahim Güneş, ikinci Yavuz Ayaz ve üçüncü Ümit Tekcan’a; 2’li Disiplin Klasmanında birinci Barış Demirtaş, ikinci Christoph Nemethy ve üçüncü Fatih Köse’ye madalya takdim edildi.

Müsabakanın Genel Klasman Sıralamasında ise birinci İbrahim Güneş, ikinci Yavuz Ayaz ve üçüncü Christoph Nemethy’e ise kupa, ok ve yay takdim edildi.