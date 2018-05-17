ERÜ’de 18. Geleneksel Spor Şenliği Ödülleri Sahiplerini Buldu

Geleneksel Spor Şenliği’nde dereceye giren sporculara ve takımlara törenle ödülleri verildi.

Süleyman Demirel Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yahya Polat ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

2 Nisan- 17 Mayıs 2018 tarihleri arasında 18.’si düzenlenen geleneksel spor şenliğinde; mini futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, salon okçuluk kategorilerinde personel ve öğrenci gruplarında dereceye giren takım ve sporculara, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven tarafından madalya ve kupaları verildi.