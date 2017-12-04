Erciyes Mühendislik zirvesi 20 üniversiteden 250 katılımcıyla gerçekleştirilecek.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyi tarafından gerçekleştirilecek olan 2. Erciyes Mühendislik Zirvesi tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konseyi Başkanı ve Mühendislik Zirvesi Koordinatörü Furkan Köker, zirvenin 20 üniversiteden 250 katılımcıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Köker, “Bu zirvemiz 8 aylık bir süreçten bu yana 10 kulübümüzle ortaklaşa yürüttüğümüz organizasyon olup, ulusal çapta ilerlettiğimiz bir organizasyondur. Yaklaşık 20 üniversiteden 250 katılımcıyla programımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencisi ve Endüstri ve Bilim Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Akyüz ise zirvedeki temel amaçlarının mühendisler arası disiplin olduğunu vurgulayarak, “Erciyes Mühendislik Zirvesi bu sene ikincisini düzenlediğimiz bir zirve. 8 aydır hazırlanılan bu projede 10 kulüp ve yaklaşık 70 kişilik ekiple serüvene başladık. Be serüvendeki amacımız ‘Mühendislik Zirvesi’ denildiği vakit akla Erciyes Üniversitesi ve Kayseri’nin gelmesini istiyoruz. Buradaki temel amacımız da artık sadece konferanslarda ilham alabileceğimiz konuşmalardan ziyade üretebileceğimiz mühendislerin olmasını hedefliyoruz. Bu noktada atmış olduğumuz adımla 20 üniversiteden 250 kişiyi ağırlayacağız. Onun dışında da 2 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Bu etkinlikte Kayseri içerisinden sanayicilerimiz Kayseri dışından ise birçok uluslar arası firmalarda çalışan mühendisler ve yöneticiler gelecek. Bu kişiler burada nasıl bir mühendis olmamız gerektiğini bize anlatacak. Burada mühendislikler arası disiplini işleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

2. Erciyes Mühendislik Zirvesi 5-6-7 Aralık tarihlerinde 15 Temmuz Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.