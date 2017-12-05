ERÜ’de “2. Erciyes Mühendislik Zirvesi” Başladı

Erciyes Mühendislik Zirvesi” düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen zirveye, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında ERÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Berat Deniz, mühendisliğin bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatı olduğunu belirtti.

Berat Deniz, “Bizler Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak, bilimsel anlamda tüm dünyaya entegre olmuş ve onlarla yarış halinde olan bir öğrenci vizyonu olmayı hedefledik. Bu ve buna benzer bilimsel faaliyetlerimizi gün geçtikçe artırarak, hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun da, Mühendislik Fakültesi olarak 14 bölüm ile faaliyet gösterdiklerini söyledi. Zirveyi düzenlemelerinden dolayı öğrenci kulüplerine teşekkür eden Prof. Dr. Altun, “Erciyes Üniversitesi’nin bir araştırma üniversitesi olması bizim motivasyonumuzu daha da artırmıştır. Biz gayret ve yoğun çalışma içerisinde, özellikle dünyadaki ilk beş yüz üniversite arasında yer alma anlamında, gayretli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise, gerek verdiği eğitim, gerek Ar-Ge çalışmaları, gerekse yürüttüğü projelerle Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversitesi’nin, sürekli yükselen bir grafik çizmekte olduğunu söyledi.

Rektör Güven, “Özellikle sağlık, mühendislik ve fen bilimleri alanında ön planda olan üniversitemiz, son dönemde diğer alanlarda yapılan çalışmalarla da adından söz ettirmektedir. Biz Erciyes Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sadece sınıflarında aldıkları teorik bilgiyle yetinmemeleri, teorik bilgiyi pratiğe çevirmenin, pratik eğitim vermenin çabası içerisindeyiz. Nitekim kamu-kurum kuruluşları, oda ve derneklerle imzaladığımız işbirliği protokolleri, üniversite-sanayi işbirliği ve yurt dışı eğitimi ile öğrencilerimizi daha iyi yetiştirmeye gayret etmekteyiz. Amacımız, öğrencilerimizden buradan mezun olduklarında iş ortamına daha kolay uyum sağlamaları ve çalıştıkları işte başarı olmalarıdır. Hatta burada öğrendikleriyle iş hayatındaki rollerinde artı konumda bulunmalarıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu konjonktür gereği iş hayatında verimliliğe, nitelikli üretime, dünya ile rekabete her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bunun için de biz üniversitelere eğitim konusunda önemli görevler düşmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak seçilen Erciyes Üniversitesi olarak “araştırma kimliğimize” verdiğimiz önemi, “eğitim-öğretim” kimliğimizde de aynı oranda sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında salonunu dolduran mühendis adayı öğrencilere de seslenen Rektör Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler geleceğin mühendislerisiniz. Elektronik, makine, bilgisayar, inşaat, endüstri daha birçok alanda öğrenim gören mühendis adayları olarak da sizlere de büyük görevler düşmektedir. Öncelikle eğitim aldığınız bölümü seveceksiniz. Ve mesleğinizi en iyi şekilde öğrenmek için çaba sarf edeceksiniz. Karşılaştığınız zorlukları, engelleri daha çok çalışarak yeneceksiniz. Ülke menfaatlerini her şeyden önemli tutup, ülkemizin daha çok gelişip büyümesi için üzerinize düşen fedakârlığı yerine getirmek için sonuna kadar gayret göstereceksiniz. Bizler sizlerden, gelecek nesillerden umutluyuz.”

20 üniversiteden 250 katılımcının yer aldığı Mühendislik Zirvesi, üç gün boyunca devam edecek.