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ERÜ'de 20. Geleneksel Bozlak Ustaları Şöleni Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırşehir Abdallar Müzik ve Oyun Topluluğunun katkılarıyla, “20.

Geleneksel Bozlak Ustaları Şöleni” düzenlendi.


Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte, saz, davul, zurna, keman ile birbirinden güzel eserleri seslendiren Bozlak Ustaları, salondaki dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.


Sanatçıların seslendirdiği halk müziği parçalarına, zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti.


Etkinlik, plaket ve çiçek takdiminin ardından sona erdi.

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