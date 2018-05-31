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31 Mayıs 2018 15:53

ERÜ’de “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Türk Toraks Derneği tarafından “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği düzenlendi.

ERÜ’de “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” Etkinliği Düzenlendi

31 Mayıs 2018 15:53


Tıp Fakültesi kantininde düzenlenen etkinlikte Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez tarafından öğrencilere, tütünün neden olduğu hastalıklar hakkında bilgilendirme broşürü dağıtıldı.


Etkinlik hakkında bilgiler veren Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, tütün kullanımının dünyada erişkin ölümlerinin yüzde 10’undan sorumlu olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Gülmez, “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde aslında çok önemli halk sorununu konuşarak onun farkındalığını artırmak istiyoruz. Her yıl 7 milyon kişi sigara ve sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı ölmektedir. Bunun 6 milyon kişisi direk sigara içmesine bağlı olarak, 1 milyonu ise sigaraya pasif maruziyeti sonrası oluşan hastalıklardan ölmektedir. 2020 yılında yaklaşık 10 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan öleceği tahmin ediliyor. Bunların 7 milyon kişisi ne yazık ki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdedir” dedi.


Açıklamaların ardından Tıp Fakültesi kantini yetkilisine, sigara satışı yapmadığı için teşekkür belgesi verildi.




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