ERÜ’de 4. Kariyer Günleri Başladı

’sü başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Uzay’ın yanı sıra, çok sıra akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Uzay, “Öğrencilerimizin yaz dönemindeki stajlarda, firmalar ne tür nitelikler arıyor. Şartları neler. Bunları öğrenebilmeleri için bu etkinliği düzenledik” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, öğrencilerin önünü açmak için üniversite olarak bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Rektör Güven, “Eskiden bitirdiğiniz okul birinci öncelikti ve çok önemliydi. Ama bugün biliyoruz ki! Bitirdiğiniz okuldan veya bölümden daha önemlisi sizin beceriniz. Ve neler yapabildiğiniz. Hangi okuldan veya hangi bölümden mezun olursanız olun, farklı alanlarda dâhil olmak üzere beceriniz doğrultusunda farklı imkânlara sahip olabilirsiniz. Burada çeşitli firma ve kamu kurumu temsilcileri var. Sizlere yol göstermesi anlamında bu etkinlik çok önemli. Bu etkinliği sadece iş bulmak için değil, kendinize ufuk çizmek anlamında da değerlendirmelisiniz. Bu tür etkinliklere birazda şu gözle bakın. Gelecekte ben hangi işleri yapabilirim. Hangi alanlar bana hitap ediyor. Düzenlenen etkinlik bu yönde sizin ufkunuzu açacaktır” diye konuştu.

Kamu ve özel sektör firmalarının yöneticilerinin sunumları ile devam eden etkinlik, 3 Mayıs Perşembe günü sona erecek.