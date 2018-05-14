ERÜ’de “6. Geleneksel Süt Koşusu” Gerçekleştirildi

Süt Koşusu” düzenlendi.

Veteriner Fakültesi’ndeki etkinliğe; Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yeliz Yıldırım ile çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci katıldı.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yeliz Yıldırım, “Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde geleneksel süt koşumuzu gerçekleştirdik. Etkinlikte Süt Panelimiz de var. Süt panelinde bu yılki konumuz global kirliliklerle alakalı. Dünyamız kirleniyor. Hava, su ve toprak kirleniyor. Neticede bu kirlilik insan vücudunda son buluyor. İnsan grubunda son bulduğunda özellikle risk grubunda olan insanlarda ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Özellikle hamile bayanlar kimyasallara maruz kaldıklarında kozmetiklerde bulunan onaylanmamış kimyasallara maruz kaldıklarında bebekler bundan etkileniyor. Bugün günümüzde mücadele edilen tüm hastalıkların anne karnından köken aldığına vurgu yapılıyor. Dolayısıyla bu kirliliklere yönelik vurgu yapmak istedik” dedi.

50 öğrencinin 2,5 km koşarak yarıştığı koşuda, öğrencilerden Yaşar Yılmaz birinci, Ömer Albayrak ikinci, Özcan Taşdelen ise üçüncü olurken, sonuncu ise Ramazan Sarıkaya oldu.

Koşunun ardından ise Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda “Geleneksel 6. Süt Koşusu Ödül Töreni ve Süt Paneli” yapıldı.

Panel öncesi Dekan Prof. Dr. Abdullah İnci tarafından koşuda dereceye girenlere madalyaları verilirken, koşuda sonuncu gelen Ramazan Sarıkaya’ya ise 1 koli süt hediye edildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, süt tüketimine farkındalık yaratmak için her yıl etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Dekan İnci, “Çocukların süt tüketimine hayvansal gıda olarak sağlıklı bir şekilde insanlara ulaştırılması noktasında dikkat çekebilmek için Süt Günü etkinliklerini Tarım İl Müdürlüğü ile yapmamızda olayın esas önemli boyutunu oluşturuyor” diye konuştu.

Panel, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeliz Yıldırım tarafından “Kimyasal Yaşamlar”, Yrd. Doç. Dr. Hasan Cankurt, tarafından “Organik Süt Ürünleri” ve Zemliha Çıklacoşkun tarafından yapılan “Kayseri’de Gıda Denetim Raporu” konulu sunumlarının ardından etkinlik sona erdi.