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23 Aralık 2016 17:36

ERÜ’de ‘Borçlar Hukukunun Güncel Meseleleri’ Konulu Konferans Düzenlendi

ERÜ’de ‘Borçlar Hukukunun Güncel Meseleleri’ Konulu Konferans Düzenlendi

23 Aralık 2016 17:36

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından ‘Borçlar Hukukunun Güncel Meseleleri’ konulu konferans düzenlendi.
İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şahan, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Eren, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Başpınar ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Akıncı’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.
Konferansta borçlar hukukunun güncel meseleleri hakkında bilgi veren Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Eren, “Hukukta özgürlüğü, bireyciliği ve girişimi sağlayan ve düzenleyen hukuk dalı borçlar hukukudur. Diğer bütün özel hukuk dalları borçlar hukukunun şemsiyesi altında yaşamış ve devam etmiştir. Borçlar hukuku ihtiyaç duyduğumuz her türlü malın ve hizmetin sağlanmasına hizmet eden hukuk dalıdır.” dedi.
Hukuk düzeninin yaptırımlı, düzenli ve disiplinli yaşama düzeni olduğunu kaydeden Eren, “Hukuk düzeninde her türlü meşru içerikli yeni sözleşmeler kurmamız mümkündür. Yeter ki; bu hukuk aracını kurma arzumuz ve irade özerkliğimiz olsun.” diye konuştu.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Başpınar ise konuşmasında, “Mülkiyet devletlerin rejimlerini bile belirler. Bir ülkede mülkiyet hürriyeti, miras hürriyeti ve sözleşme hürriyeti yoksa orada liberal hukuk sisteminden bahsedilemez. Mülkiyetin adını koyup içine boşaltırsanız ona mülkiyet denmez.” şeklinde konuştu.
Konferansın son konuşmacısı Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Akıncı da, adaletin olmadığı yerde, insanların yaşayamayacağını ifade etti.
Prof. Dr. Akıncı, “Devlet yönetiminde, bürokraside sıkıntılar olabilir ve kurumlar kötü idare edilebilir. Bütün bu olumsuzlukları çözecek olan kurum hukuktur. Adalet ise herkese hak ettiğini vermektir. Adalet, eşitlik demek değildir. Bazen eşitliği sağladığınızda adil olursunuz, fakat her durumda geçerli değildir.” ifadelerini kullandı.



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