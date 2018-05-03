ERÜ’de ’Dünya Veteriner Hekimler Günü’ etkinlikleri düzenlendi

Daha sonra ise ’Tek Sağlık Konseptinde Antimikrobiyal Direnç’ konulu panel düzenlendi.

Açılış törenine, Vali Süleyman Kamçı, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Etkinlikte ilk olarak Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi yenilenen acil klinik ünitesinin açılışı yapıldı. Acil kinik ünitesinin açılışını yaparak incelemelerde bulunan Vali Süleyman Kamçı ve Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven daha sonra Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nun açılış kurdelesini kesti. Açılışta konuşan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, fakülte hakkında bilgiler verdi. Dekan İnci, “Veteriner Fakültesi yaklaşık çeyrek asırlık bir gelişim sürecini geride bırakmış ve ulaştığı akademik bilgi birikimi ve ileri teknolojik alt yapısı ile inovasyon periyoduna ulaşmıştır” dedi. Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven de Veteriner Fakültesi’nin üniversite için önemli bir yeri olduğunu söyledi. Rektör Güven, “Veteriner Fakültemiz çok donanımlı bir hastaneye sahip ve bölge hastanesi olarak hizmet eden bir hastanedir. Sadece hayvanlar ile ilgili araştırmalar değil, insan çalışmalarında da hekimler ile birlikte çalışmalar yürütmektedirler. Eğitim alanında da Türkiye’nin donanımlı hekimlerinin yetiştirildiği bir fakültemizdir” diye konuştu.

Vali Süleyman Kamçı ise Veterinerlik Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerinin ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler ürettiklerini belirtti. Vali Kamçı, “1992 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerine; ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak; toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek üzere sürdürdükleri çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. Yeni hizmete sunulacak Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu ile üniversitemiz alt yapısını daha da iyileştirerek hem akademik alanda, hem bilim ve sanat üretme alanında, hem de vatandaşa hizmet sunma noktasında yeni yatırımlarla kapasitesini güçlendirmeye devam etmektedir” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Abdullah İnci moderatörlüğünde ’Tek Sağlık Konseptinde Antimikrobiyal Direnç’ konulu panele geçildi.

Prof. Dr. Mehmet Doğanay, Prof. Dr. Zafer Gönülalan, Prof. Dr. Murat Kanbur’un ’Tek Sağlık Konseptinde Antimikrobiyal Direnç’ konusundaki sunumlarının ardından etkinlik, kokteyl, müzik dinletisi ve resim sergisinin açılışı ile sona erdi.