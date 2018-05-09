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09 Mayıs 2018 17:23

ERÜ’de ’Düşüncenin İzinde XXXV: E. Levinas’ Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bilim-Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından ’Düşüncenin İzinde XXXV: E.

ERÜ’de ’Düşüncenin İzinde XXXV: E. Levinas’ Konulu Konferans Düzenlendi

09 Mayıs 2018 17:23

Levinas’ konulu konferans düzenlendi.


Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açış konuşmasında Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, Emmanuel Levinas’ın çağdaş felsefenin önemli filozoflarından olduğunu söyledi. Topakkaya, “Bütün filozoflar dikkat çekici. Levinas birçok filozof gibi Alman felsefesinden etkilenmiş bir isim” dedi. Konferansın konuşmacısı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevriye Demir Güneş de konuşmasında şunları kaydetti;


“Çağdaş Fransız filozoflarından Litvanya asıllı Yahudi bir filozoftur Levinas. Son çalışmalarımdan hareket ederek kutsiyetin filozofu diyorum ona. 1906 yılında doğup 1995 yılında ölmüştür Levinas."


Konferans soru-cevapların ardından sona erdi.




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