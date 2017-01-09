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09 Ocak 2017 18:07

ERÜ’de emeklilik töreni

ERÜ’de emeklilik töreni

09 Ocak 2017 18:07

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaş haddinden emekli olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kurtoğlu ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yücesoy için ‘emeklilik töreni’ düzenlendi.
Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen emeklilik törenine; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Yücesoy’un hayat hikâyelerinin anlatılmasıyla başlayan törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bugün 6 binin üzerinde hekim mezun etmişse, 3 bine yakın uzman yetiştirmişse, ülkemizin her yerinde ve her kademesinde bulunan mezunlarımızla ülkemize eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti alanlarında katkıda bulunmuşsa bunu hocalarımızın özverili çalışmalarına borçluyuz. Prof. Dr. Mehmet Yücesoy hocamın kibarlığı içtenliği, babacanlığı, çözüm odaklı yaklaşımı, bilim adamı olmasının yanında sanata olan yakınlığı ile hepimize çok iyi örnek olmuştur. Prof. Dr. Selim Kurtoğlu hocam ise, birçok asistan arkadaşıma bilimsel çalışmalar konusunda önderlik etmiş, yol göstermiş bana da eğitim hayatımda büyük katkılar sağlamıştır. İki hocama da emekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, “Bugün emeklilik töreni düzenlediğimiz hocalarımızdan Selim hocamızla ilişkilerimiz hep iyi niyet içerisinde gerçekleşmiştir. Selim hocamın hiç hayır dediğini görmedim, her zaman yumuşak yüzlü, her isteğimize özveriyle yaklaşan bir hocamızdır. Mehmet Yücesoy hocamız ise çok sevecen, güler yüzlü biridir. Hatta öğrenciler hep ondan sınava girmek ister. Asistanlar hep onla çalışmak ister. Beraber çalıştığımız sürece hem maddi hem manevi desteğini gördük. Hocalarıma çok teşekkür ediyor bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Emekli olan öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Yücesoy, “Bugün geriye baktığımda 41 yıllık hekimlik hayatımın 29 yılı Erciyes Üniversitesi’nde geçti. Biz buraya geldiğimizde üniversitemiz kuruluş halindeydi, fakat şimdi erişkinlik döneminde. Biz bu evreleri yaşayarak gördüğümüz için üniversitemize olan bağlılığımız çok fazla. Bir ülkenin yer altı kaynakları, yer üstü kaynakları çok önemli fakat en önemlisi insan kaynağı. Bundan dolayı insanlarımıza, gençlerimize sahip çıkmalı ve onlara bu ülke için sorumluluk almayı öğretmemiz gerekmektedir. Her köşesi cennet olan vatanımızın için daha çok çalışmalıyız. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu ise konuşmasında, “Üniversitemizin bizim geldiğimiz günlerden bugünlere nasıl geldiğini Mehmet hocam anlatı. Geldiğimizde kuruluş aşamasında olan üniversitemiz sanki bir keten helva gibi köpürerek büyüdü ve bugün Anadolu’nun en büyük hastanelerinden biri haline geldi. Bugün burada olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Emekli öğretim üyelerine plaket ve hediyeleri verilmesinin ardından emeklilik töreni son buldu.



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