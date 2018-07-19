ERÜ’de en çok kornea nakli yapan hekime plaket takdim edildi

Dr. Kuddusi Erkılıç ile klinikleri tarafından yapılan kornea nakillerine verdiği destekten dolayı Prof. Dr. Ertuğrul Mirza’ya plaket takdim edildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler sonucu; transplantasyon, diyaliz ve izlem sistemleri kayıtları göz önünde bulundurularak Kayseri’de en çok kornea nakli yapan hekim ERÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ile nakillerin gerçekleşmesinde verdiği katkılardan dolayı Göz Hastalıkları AD. Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Mirza’ya, Başhekim Prof. Dr. Kudret Doğru tarafından plaket takdim edildi.

Başhekim Doğru, plaket töreninde yaptığı konuşmada, ülkemiz kornea nakil sayısına katkıda bulunarak, kornea nakli bekleyen hastalara umut ışığı olduğundan dolayı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç’a, kornea nakillerine verdiği destekten dolayı ise Göz Hastalıkları AD. Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Mirza ya teşekkür etti.

ERÜ Göz Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, kornea bekleyen hastaların eskiye göre oldukça şanslı olduklarını belirtti, Türkiye’de sayıları artan kornea bankaları sayesinde kornea bekleme sürelerinin uzun yıllardan aylara, hatta haftalara, günlere düştüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın çıkarttığı yönetmeliklerle ülkemizde son dönemde kornea üretimi ve temininin daha da kolaylaştığına vurgu yapan ERÜ Göz Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, kornea bekleyen hastaların eskiye göre oldukça şanslı olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Erkılıç, “Geçtiğimiz 2017 yılı Mayıs ayından bugüne klinik olarak 154 başarılı nakil gerçekleştirdik. Bu oldukça iyi bir rakam. Ayrıca bizim yaptığımız kornea nakli ameliyatları oldukça zor ve sıkıntılı gözlerde gerçekleştirdiğimiz ve genellikle birden fazla işlemin yer aldığı karmaşık ameliyatlar olması ile ayrıca özellikler arz ediyor. Böylece kornea nakil ameliyatı bekleyen çok sayıda hastaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde de bir süredir devam eden kornea bankası kurulma çalışmalarında da sona yaklaştığımızı söyleyebilirim. Kornea Bankasının yeri hazır, personel eğitimlerine başlayacağız. İnşallah en kısa sürede üniversite hastanemizde kornea bankasını kurar ve artık kendi bankamızda ürettiğimiz kornealar ile nakillerimizi gerçekleştiririz” diye konuştu.