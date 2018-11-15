ERÜ'de “Evlilik Okulu” Seminerleri 26 Kasım'da Başlıyor

Etkinlik hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenecek olan seminerlerin 26 Kasım 2018 tarihinde başlayacağını ve beş oturum şeklinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Öğr. Gör. Atak, “Evlilikte çözülemeyen problemler bir çığ misali büyümekte ve genç çiftlerin çeşitli psikolojik sorunlar yaşamasına da neden olmaktadır. Eskiden aile büyükleri, akrabalar, komşular, gençlerin yaşadığı sorunlarda devreye girerek çözüm adına yardımcı olurdu. Şimdilerde ise birçok aile büyüğü ‘eşine katlanmana gerek yok', ‘ip inceldiği yerden kopsun' vb. söylemlerle olaya yaklaşmaktadır. Maalesef çiftler de soluğu mahkeme salonlarında almaktadır. Boşanmaların kolaylaştırılmasının da etkisiyle her geçen gün dağılan ailelerin sayısı artmakta ve gençlerin büyük bir kısmı evlenmek istememektedir. TÜİK'in 2017 yılı araştırmasına göre son 10 yıldaki istatistik verilere baktığımızda; 2008 yılında 641 bin 973 çift evlenirken, 2017 yılında 596 bin 459 çift evlenmiştir. Boşanma istatistiksel verilere baktığımızda; 2008 yılında 99 bin 663 çift boşanmışken, 2017 yılında 128 bin 411 çiftin boşandığı görülmüştür. Evlenen insanların oranında büyük bir düşüş gözlenirken, boşanan çiftlerin oranında da büyük bir artış göze çarpmaktadır” dedi.

Aile içi şiddet ve boşanmaların önüne geçmek için üniversitelere, ilim camiasına düşen sorumluluklara da değinen Atak, “Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde alanında önemli isimlerin katılımıyla ve gençlerin ilgi ve teveccühüyle 2016 da birincisini, 2017 de ikincisini düzenlediğimiz sertifikalı evlilik okulu eğitimlerinin üçüncüsünü bu yıl gerçekleştiriyoruz. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü desteğiyle geleneksel hale gelen Sertifikalı Evlilik Okulu Eğitimine katılım herkese açık ve ücretsizdir. Alanında değerli isimleri ağırlayacağımız bu eğitimlerde amacımız, evlenecek bireyleri ve evli çiftleri bilinçlendirmektir. Hemen herkes için zorlu bir sınav haline dönüşen evlilik müessesesinin amaç ve öneminin ifade edileceği bu eğitimlerin, genç nesillere yön vereceği kanaatindeyiz. Evlilik Okulu Programına kayıt https://errem.erciyes.edu.tr/Evlilik-Okulu-Basvuru-Formu.html internet adresinden ya da ERÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) sekreterliğine bizzat yapılmaktadır. İlgili tüm genç ve yetişkinleri eğitimlerimize bekliyoruz.”