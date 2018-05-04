Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ile çok sayıda dekan ve öğretim üyesi katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarında ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Karasu Gökçe, toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve fakülteleri hakkında bilgiler verdi.

Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihal Kafalı da yaptığı konuşmada, konseyin çalışmalarını anlattı.

Prof. Dr. Kafalı, “Genel kurul toplantılarının Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde yapılması çok önemli. Hem üniversitelerimizi yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Hem de Anadolu’muzun değerli kentlerini görme şansını elde ediyoruz. Ayrıca sanat dalları eğitim konseyinin bu genel kurul toplantılarına paralel olarak gerçekleştirildiğimiz büyük buluşma sergileri de çok önemlidir. Programları düzenli bir şekilde sürdürmeye gayret etmekteyiz” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise toplantının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Türkiye’de 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesine, sanat üniversitesi kimliği de kazandırmaya gayretinde olduklarını Rektör Güven, “Üniversitemiz, YÖK tarafından tespit edilen ve Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 10 araştırma üniversitesinden biri olarak mükâfatlandırılmıştır. Üniversitemiz, almış olduğu bu unvanı hakkıyla taşıyabilmek ve her geçen gün daha iyi yol almak üzere uğraş vermektedir. Anadolu’nun merkezinde yer alan, çeşitli medeniyetlerin hüküm sürdüğü Kayseri şehrini Türkiye’nin önemli sanat merkezlerinden birisi haline getirmek için üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yapmaya çalışmaktayız. Bize yeni ufuklar açacak özgün sanatçılar yetiştirmek bizim görevimizdir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından hazırlanan mini konser ve büyük buluşma sergisi ile devam etti.

Daha sonra sunumlar ile devam eden toplantı, 5 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.