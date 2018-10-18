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ERÜ'de “Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri” Konulu Sempozyum Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri” adlı sempozyumda Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları konusu ele alındı.


Düzenlenen etkinliğe, Yargıtay 13. Ceza Daire Başkanı Vuslat Dirim, Ankara 1. Bölge Adli Mahkeme Başkanı Seydi Kaymaz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Akın Ünal ile çok sayıda akademisyen, avukat ve öğrenci katıldı.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, fakülte hakkında bilgiler verdi.


Sempozyumun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, “Bugünkü sempozyum olağan kanun yollarını içeriyor. Sempozyumda itiraz, istinaf ve temyiz ile ilgili konular 4 oturumda ele alınacak. Sempozyuma uzaktan yakından gelerek bize destek veren çok kıymetli hocalarımız ve yargı mensupları var. Konuklarımıza bizleri kırmadıkları ve buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.


Dekan Prof. Dr. Doğan'ın açılış konuşmasının ardından sempozyum, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları konusunda düzenlenen oturumlarla devam etti.

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