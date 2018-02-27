ERÜ’de Kudüs şehitleri için anma etkinliği düzenlendi

Yılında Kudüs Kahraman Şehitlerimiz’ anısına Kudüs etkinliği düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Günay Kırpık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Karamehmet Yıldız’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinlikte, ilk olarak Kudüs’ü anlatan 3D serginin açılışı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ile Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Günay Kırpık tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide, ziyaretçiler sanal olarak Kudüs’ü gezme imkânı buldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, 100. yılında kahraman şehitlerimizin anısına düzenlenen bu etkinlikte 1. Dünya savaşı sırasında Filistin, Gazze ve Kudüs cephe savunmasında şehit düşen tüm askerlerimizi rahmetle andıklarını belirtti.

Rektör Güven, “Hepinizin bildiği gibi Kudüs, Dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Tarihi Milattan Önce 2000’li yıllara uzanmaktadır. 1516 yılında Osmanlı himayesine geçen ve 400 yıl Osmanlı İmparatorluğunun hakim olduğu kutsal kent Kudüs’ün bizim için ayrı bir önemi vardır. Dinimiz açısından önemi, Kudüs ilk kıblemizdir. Bugün kan ve gözyaşının hiç dinmediği Ortadoğu coğrafyasında stratejik öneme sahip Kudüs, dinler arası barışın simgesi olması gerekirken, son dönemde İsrail ve ABD’nin türlü oyunları ile adeta ateş çemberine döndürülmek istenmektedir.1967 yılından itibaren Doğu Kudüs’ü işgal eden İsrail, Kudüs’ün tamamına hakim olmak isterken, ABD Başkanı Trump’ın, geçtiğimiz aylarda Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi, Kudüs’ün içerisinde bulunduğu durumu tamamen çıkmaza sokmuştur. Başta Türkiye’miz olmak üzere, Müslüman ülkeler ile bazı uluslararası örgütler bu karara hakla tepki göstermişlerdir. Temennimiz, Kudüs’te biran önce barışın temin edilmesi ve Filistin halkının bu şehirde ellerinden alınan haklarının geri iade edilmesidir. Bunun için başta BM, NATO gibi uluslararası kuruluşların çifte standardı bir tarafa bırakıp, barış için çaba sarf etmesidir” diye konuştu.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Günay Kırpık ise konuşmasında Kudüs’ün vazgeçilmezlerimizden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kırpık, “Gerek insanlık tarihi açısından, gerekse de İslamiyet’in kendi öz kaynakları açısından Kudüs’ün pek çok anlamı bulunmaktadır. İşte bunu da belgeleriyle burada sizlerle bir araya gelerek paylaşıyoruz. Bir daha bu tarih ile ilgili dram veya zulüm diyebileceğimiz haksızlıkların olmaması için, tarihe bakarak yürümek zorundayız. Çünkü tarihte yaşanılan hiçbir olayın rastlantı olmadığını, planlı, projeli ve toplumlar, devletler ve coğrafyalar üzerinde stratejik akıllarla yapılmış işler olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Günay Kırpık tarafından, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Karamehmet Yıldız’a, Misak-ı Milli haritası bulunan tablo hediye etti.

Kudüs etkinlikleri Prof. Dr. Ali Aktan’ın moderatörlüğünü yaptığı panel ile devam etti. Kudüs etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferanslar dizisi 2 Mart’ta sona erecek.