ERÜ’de mezuniyet sevinci

Süleyman Demirel Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni, mezun öğrencilerin salona girmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törenin açılış konuşmasını Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Yalçın yaptı. Yalçın, mezun olan öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun da mezun olan öğrencileri tebrik ederek; “Bugün iki tane güzide okulumuzun mezuniyet törenindeyiz. Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bizim değer verdiğimiz okulumuz. Arkadaşlarımızın mezuniyetlerinden fevkalade mutluluk duyduk. Öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili hocalarımız bu arkadaşlarımıza çok güzel eğitim verdi, diploma almaya hak kazandılar. Ama diploma almak hiçbir şey. İnşallah bundan sonraki süreçte daha da başarılı olmanız dileğiyle hepinizi kutluyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dönem birincileri mezuniyet kütüğüne isimlerinin yazılı olduğu plaket çaktı. Dönem birincilerine başarı belgeleri ve ödüllerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Boztosun takdim etti.

Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda Bahçe Tarımı, Gıda Teknolojisi, Organik Tarım ve Laborant ve Veteriner Sağlık Programlarında, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda ise İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Pazarlama Programlarında yaklaşık 230 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.