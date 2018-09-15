ERÜ'de “SEPSİS Günü” Etkinliği Düzenlendi

Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ile çok sayıda hekim katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, çevresel faktörler başta olmak üzere, sanayileşme ve kullanılan kimyevi maddelerin insanlarda enfeksiyona olan yatkınlığı artırdığını kaydetti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da, amaçlarının SEPSİS hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Dekan Poyrazoğlu, “Bu toplantı ile uzman hocalarımızdan konuyu detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Sepsis ciddi bir problemdir. Bu hastalığa farkındalık oluşturmak için yapılmış etkinliğin başarılı geçeceğine inanıyoruz” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu ise yaptığı konuşmasında SEPSİS'in ciddi bir sağlık problemi olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Borlu, “Sepsis nedeniyle dünyada saatte 50 kişi hayatını kaybetmektedir. Tıp eğitimi ve uzmanlık eğitiminin belli dönemlerinde hastane çalışmalarına katkıda bulunan herkesin çalışma sertifikalarını alırken Sepsis'i azaltıcı tüm kuralları iyi bilmeleri ve bu konuda farkında olmaları son derece önemlidir. Bu nedenle 13 Eylül'de ilan edilen ‘Dünya SEPSİS Günü' tüm dünya sağlık çalışanlarının farkındalığını artıracaktır” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Murat Sungur, Prof. Dr. Aynur Akın, Prof. Dr. İlhami Çelik ve Prof. Dr. Mehmet Doğanay, “SEPSİS Epidemiyolojisi”, “SEPSİS Tanı ve Tedavisi” konularında sunum gerçekleştirdi.