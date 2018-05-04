ERÜ’de ’Spor Ahlakı ve Psikoloji’ paneli düzenlendi

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, BESYO Müdürü Doç. Dr. Yahya Polat, ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan BESYO Müdürü Doç. Dr. Yahya Polat, ahlaklı bir toplumdan, ahlaksız bir sporcunun çıkamayacağını söyledi. Doç. Dr. Polat, "Konu ahlak olunca insanın toplum içerisindeki davranışlarını belirleyen davranışlardan bahsediliyor. İnsan sadece ailesi tarafından değil, dış çevre tarafından da etkilenmektedir. Bunlar insanın davranış biçimlerini şekillendiriyor. Bunlarda insanın yaşam tarzını belirlemiş oluyor. Durum böyle olunca, spor hayatına da yansıyor. Çok ahlaklı bir toplumdan çok ahlaksız bir sporcu çıkmaz. Mutlaka o toplumun belli bir bölümü o sporu yapacak. O meslek dalında çalışacak ve topluma çok benzer olacaktır. O zaman da toplumu etkileyen bütün unsurlardan etkilenmiş olacak. Nedir bu unsurlar derseniz. Medya, antrenör, aile, öğretmen, çevre, anne ve baba, bir çocuğun bütün hayat tarzını ve yaşamını etkiler” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Saygılı’nın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, TFF Sporcu Psikolojik Performans Danışmanı Klinik Psikolog Doktor Mehmet Karakaya, spor ahlakı, sanal bağımlılık, takım, hakem ve taraftar psikolojisi konularında sunum yaptı.