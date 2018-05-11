ERÜ’de Suriye Tanıtım Günü etkinliği düzenlendi

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Türkçe Öğrenim Koordinatörü Okutman Emre Gökduman’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERSEM Türkçe Öğrenim Koordinatörü Okutman Emre Gökduman, ERSEM Türkçe Eğitim Hazırlık Programında 240 Suriyeli öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Gökduman, “Eğitim gören Suriyeli öğrencilerimiz artık kendilerini evlerinde hissettikleri için ve daha önce üniversitemizde yapılmış diğer ülke tanıtım programlarından da esinlenerek bu programı hazırladılar. Bu bağlamda bugün düzenlenen etkinlik ile Suriye’yi tanıma fırsatımız oluyor” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak da, konuşmasında Suriye’de yaşanan savaşın biran önce bitmesi temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Apalak, “Bu coğrafyada tek bir bayrak altında uzun yıllar aynı kaderi, aynı görevi ve misyonu yüklendik. Dolayısıyla bu coğrafya hepimizin ortak kaderi. Bu coğrafyada bizler birbirimize sahip çıkmadığımız sürece bu coğrafyada tutunmamız ne Suriyeli olarak, nede Türk olarak mümkün değil. Suriye toprakları sizlerin topraklarıdır. Biran önce savaşın bitmesi ve gerçek topraklarınızda, vatanınızda inşallah sizden doğacak yeni nesilleri yetiştirmeniz ve Suriye Devletine yeni şekilleneceği şekilde sahip çıkmanız en büyük temennimizdir” dedi.

Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ise, ülkemizde 3,5 milyon, Kayseri’de ise yaklaşık 73 bin Suriyelinin misafir edildiğini belirtti.