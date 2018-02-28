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28 Şubat 2018 17:17

ERÜ’de ’Teknoloji Ülkesi Japonya’ Anlatıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mekatronik Kulübü tarafından ’Geleceğe İlk Adım: Teknoloji Ülkesi Japonya’ konulu konferans düzenlendi.

ERÜ’de ’Teknoloji Ülkesi Japonya’ Anlatıldı

28 Şubat 2018 17:17


Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Mekatronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Japon Türk Dostluk Ve Ticaret Derneği Başkanı Ömer Korkmaz ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Japon Türk Dostluk Ve Ticaret Derneği Başkanı Ömer Korkmaz, konferansında yaptığı konuşmada, Türk- Japon ilişkileri hakkında bilgiler verdi. Korkmaz, “Japon Türk Dostluk ve Ticaret Derneği olarak Türk ve Japon milletinin birbirlerini tanımasını ve anlamasını istiyoruz. Osmanlı İmparatorluğumuz zamanında başlayan ticaretimizi daha da ileri seviyelere hep beraber taşımakta en önemli hedefimizdir” diye konuştu.


Konferans soru-cevapların ardından sona erdi.




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