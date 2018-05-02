ERÜ’de “Türk Savaş Sanatları ve Stratejileri” Anlatıldı

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleşen panele; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Hüseyin Bekmez, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Yahya Polat’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Türklerin savaşçı özelliğinden bahsetti. Prof. Dr. Doğan, “Savaşın ahlakı ve hukukuna uyan bir milletiz. Biz hiçbir zaman savaşlarda kadınlara, çocuklara, yaşlı ve zayıflara dokunmamışızdır. Hiçbir zaman yağma kültürü bizde yer almamıştır. Bunu en son yapılan Afrin operasyonunda da gördünüz. Bizim ordumuz, askerimiz, orada bir tane bile sivil bundan zarar görmesin diye, daha dikkatli olmuş ve büyük başarı ile bu operasyonu tamamlamıştır. Tabi ki savaş arzu edilmez ama ülkenizi korumak gerektiğinde savaşmak zorundasınız. Bizde bu konuda tarihimizden ders çıkararak, ileriye bakmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Rektör yardımcısının ardından Dr. Öğretim Üyesi Çağrı Çağlar Sinmez’in moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşmacılar, Türk Savaş Aletleri, Milletlerin Kültürü, Karakteri ve Bilinci, Türk Savaş Stratejileri ve Hareket Taktikleri, Eski Türklerde Ateşsiz Silahların Süslemesi Sanatları, İmge Simgelerinin Anlamı ve Günümüzde Atlı Okçuluk konularında sunum yaptı.