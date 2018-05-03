ERÜ’de Türkçe Öğretimi Sempozyumu Düzenlendi

Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu” düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa, ERÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Turgut Koçoğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Turgut Koçoğlu sempozyum hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Turgut Koçoğlu, “Dünya’nın en köklü dillerinden biri olan, en geniş coğrafyada konuşulan dillerden biri olan Türkçe’nin yazılı tarih olarak yabancı dil olarak öğretilmeye başlandığı ilk eser Divan-ü Lügat-it Türk’tür. Kaşgarlı Mahmud’tan bu yana her asırda ve geniş bir coğrafyada, Türkçe yabancı dil olarak öğretilmiştir” dedi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin’de sempozyumun önemine değindi. Prof. Dr. Kaçalin, “Burada gerçekleştirilen toplantıda şunları biliyoruz ki! Ben size şunları öğreteceğim tarafındansa, biz karşımızdakinden neler öğreniriz, o neler biliyor, tarafını açık tutmak ve onlardan istifade etmek yolunda ilerlersek çok şeyler kazanırız” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, dünyanın en eski, köklü dillerinden birisinin Türkçe olduğuna dikkat çekti. Rektör Güven, “Günümüzde artık en fazla ilgi gören dillerden birisi Türkçedir. Gerçekten bu durum bizim için gurur verici, hem de kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Dünyanın en geniş coğrafyasına sahip olup dilimizi öğretmemişiz. Ama bugün bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. İnşallah bu sempozyum aracılığı ile yarının Türkçe öğreticileri sizlerin aracılığıyla gerçekleşir diye ümit ediyorum. Bir gün, nasıl bizler İngilizce öğrenmeye çalışıyorsak, inşallah bütün dünya Türkçe öğrenmeye çalışır. Kaynaklar Türkçe olur. Biz rahat ederiz. Onlar zorlanırlar. Bilim dili Türkçe olur. Sanat dili, şiir dili, müzik dili Türkçe olur diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Güven, TDK Başkanı Kaçalin’e plaket takdim etti. Panellerle devam eden sempozyum 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü sona erecek.