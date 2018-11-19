ERÜ'de “Veteriner Fakültesi Dekanları Çalıştayı” Düzenlendi

Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılış programına Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Başkanı Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, çalıştay programı hakkında bilgiler verdi.

Dekan İnci, “Geçtiğimiz ay 176. yılını kutladığımız Bilimsel Veteriner Hekimliği Eğitim ve Öğretiminin bugün mesleğimizin geldiği nokta itibariyle düşündüğümüzde, çok önemli mesafeleri, zorlukları geride bıraktığımızı biliyoruz. Mesleğin bugünkü temsilcileri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve onun ötesine geçme idealini inşallah bu nesil arkadaşlarımız, mesleğimiz bazında gerçekleştirecektir. Buna inancım tamdır. Bu inancımla bugün yapacağımız hızlı ve etkin bir çalışmayı başarılı bir şekilde tamamlayarak, hızlı kararlar alarak, diğer fakültelerde yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

VEDEK Başkanı Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu da konuşmasında, Avrupa Akreditasyon süreçleri hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Hazıroğlu, “Bugün itibariyle mezun veren 20 Veteriner Fakültemiz bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl buna 4 veteriner fakültemiz daha eklenecek. Önümüzdeki yıl Türkiye'de 24 Veteriner Fakültemiz mezun verir duruma gelecek. Hepinizin çok iyi bildiği 2015 yılında bu, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun çıkan yönetmelikle daha öncelikli hale geldi. Bugün yasal olarak hepinizin bildiği gibi üniversitelerin kurumsal dış değerlendirmesi var. Ama bizim buradaki temel hedefimiz, kurumsal dış değerlendirmeden daha çok eğitim programı akreditasyonudur. Avrupa Veteriner Fakülteleri Eğitim Birliği'nin (EAEVE) yaptığı uluslararası eğitim programı akreditasyonu, VEDEK'in yaptığı da ulusal düzeyde eğitim program akreditasyonudur. Şu aşamada bazı yeni kurulan fakültelerde üyemiz olmayan veteriner fakülteleri var. Ama ben inanıyorum ki! En kısa sürede onlarda üye olacaklardır VEDEK'e. Şu aşamada ulusal düzeyde akreditasyonu sağlayan 7 fakültemiz var. Biri şartlı akreditasyon, diğeri ise ful akreditasyon şeklinde akredite olmuş durumda. Bu yıl içerisinde de 3 fakültemiz daha ziyaret geçirdi. Onların programları şuan sürmektedir. Onlarında inşallah bir sıkıntıları olmadan program akreditasyonları tamamlanır ise, yavaş yavaş başlamış olacağız. En azından aktif olan 20 veteriner fakültesinin 10 tanesinin ulusal akreditasyonu belirli bir düzeye gelmiş olacak. Ama herkesin gayet iyi bilmesi gerektiği gibi akreditasyon süreci yapıp bitirilecek bir şey değil. Dolayısıyla bütün kurumun çalışanlarının onu sahiplenmesi gerekiyor. Şunun anlaşılması gerekiyor. Akreditasyon süreci sadece yönetimin işiymiş gibi algılanıyor. Hâlbuki akreditasyon denilen olay yönetimin değil, kurumun işidir. Kapıdaki hizmetlisinden, fakültenin dekanına kadar herkes bundan sorumludur. Dolayısıyla bunu herkesin sahiplenmesi gerekir. Ve sahiplendikten sonrada bunun sürdürülebilir hale getirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Veteriner Fakülteleri müfredat konuları başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı çalıştay, akademisyenlerin sunumları ile devam etti.