ERÜ'lü Akademisyenler “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” Dolayısıyla Kamera Karşısına Geçti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi'nde görevli 23 Öğretim Elemanı, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” nedeniyle kamera karşısına geçti.

Ülkemizde hayvanlara yapılan eziyetlere kayıtsız kalmayan akademisyenler, hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla İletişim Fakültesi Kampüs TV stüdyolarında ‘kamu spotu' hazırladı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 23 maddesini kamera karşısında dile getirdi.

Projede, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününü anlamlı kılmak, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincini oluşturmak için hayata geçirilen projede yer alan akademisyenler, dünyada hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için istekte bulunurken, herkesi bu konuda vicdani ve hukuki görevlerini yerine getirmeye davet etti.