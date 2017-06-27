ERÜ’LÜ gençlerden Başkan Çolakbayrakdar’a bayram süprizi

Başkan Çolakbayrakdar’a kültürden sanata, spordan eğitim faaliyetlerine kadar birçok dalda Kayseri’nin sosyal hayatına katkı sunduğu için teşekkür eden ERÜ’lü gençler Kuşçu Marina’da çektikleri kliplerde, ‘Erkilet Güzeli’ türküsü ile ‘Sen Sevda mısın?’ şarkısını seslendirdi. Daha önce de Medcezir klibini çekerek Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Erciyes Üniversitesi öğrencileri ve Kampüs TV ekibi, bu seferde ‘Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor’ ve ‘Sen Sevda mısın?’ ile Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Bölgede yaptıkları çekimle Kuşçu’nun tüm güzelliklerini sergileyen ERÜ’lü gençler, seslendirdikleri parçalara kendilerine özgü yorum kattı. Gitarda Ahmet Soylu’nun, Ud da ise Okutman Mustafa Çay’ın yer aldığı Erkilet Güzeli’ni seslendiren isim de yine Mustafa Çay oldu. Klibin Yönetmenliğini ise İletişim Fakültesi’nden Olcay Oğuz yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, üniversite öğrencilerinin kendisi için böyle bir çalışma yapmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Çolakbayrakdar, “Gençlerimiz yine büyük bir özveriyle Yamula Baraj Gölü’nün doğal güzelliklerini tanıtan özel bir klip çekmiş. Çektikleri klipte gençlerimiz hem çalıyor hem de söylüyor. Bunun yanında gençlerimiz, farklı bir bakış açısıyla Yamula Baraj Gölü’nün güzelliğini sunuyor. Bu başarılı klip için gençlere destek olan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ’a, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile akademisyenlerine, ayrıca Kampüs TV yöneticisi Muharrem Öztürk’e ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kuşçu bölgesini, Kayseri’nin sosyal hayatını renklendirecek bir alan haline getirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz ‘Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri’ etkinliğiyle, Yamula’nın kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkese hitap edecek bir bölge haline geldiğini gördük. Kuşçu Mahallemizi tanıtmak ve bölgeyi gerek Kayseri’de yaşayan hemşehrilerimize gerek şehir dışından gelen misafirlerimize alternatif bir mekan haline getirmek için çalışıyoruz. Kuşcu’yu her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği cazibe merkezi ve bir lezzet durağı yapmayı hedefliyoruz. Burada yapılacak etkinlikler ile şehrin sosyal hayatının renklenmesine katkı koyacaktır."