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16 Ağustos 2018 15:45

ERÜ’nün Elektrikli Aracı VoltaCar, TÜBİTAK’tan “Comunication Award” Aldı

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjist Takımı tarafından tasarlanan elektrikli araç VoltaCar, Kocaeli’de gerçekleştirilen TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışlarından ödülle döndü.

ERÜ’nün Elektrikli Aracı VoltaCar, TÜBİTAK’tan “Comunication Award” Aldı

16 Ağustos 2018 15:45


6-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde çeşitli üniversitelerden 65 takımın katılımıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK Electromobile Efficiency Challenge-Electric Vehicle 2018 Yarışmasında dördüncü olan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen elektrikli araç VoltaCar’a, TÜBİTAK tarafından “Comunication Award” verildi.


Doç. Dr. Nesrin Kayataş Demir ve Öğr. Gör. Mehmet Fatih Kaya’nın akademik danışmanlığında 40 kişilik Enerjist Takımı tarafından tasarlanan eletrikli araç VoltaCar, karbon fiber malzemeden üretildi. 70 bin TL’ye mal olan VoltaCar, 170 kg ağırlığa sahip ve 140 km’de sadece 1 TL’lik enerji harcıyor. Saatte 120 km hız yapabilen VoltaCar, tam dolu bir batarya ile 120-130 km yol gidebiliyor.




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