Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 13:13

Erzurumlular Derneği’nden ‘Birlik’ mesajı

Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Timur Kurt, kentteki il ve ilçe dernekleriyle bir araya geldikleri kahvaltılı toplantıda, “Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku vermeye devam edeceğiz” dedi.

Erzurumlular Derneği’nden ‘Birlik’ mesajı

04 Ağustos 2018 13:13


Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kentteki il ve ilçe derneklerini bir araya getiren kahvaltılı toplantı düzenledi. Bir restoranda verilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Timur Kurt, “Siyasette, ticarette ve sanatta birlikte hareket ederek severek yaşadığımız ve sanayisiyle, sporuyla, ticaretiyle örnek olan bu şehrimize daha fazla katkı vereceğimiz inancındayım. Hepinizin bildiği gibi ülkemize yaptırım yapmaya çalışan sözde müttefikimiz ABD ve yıllarca bizi oyalayan ikiyüzlü Avrupa Birliği ile içimizde bulunan hain terör örgütleri bilmezler ki biz millet olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu toplantıda bunun örneğidir. Hep birlikteyiz ve çok güçlüyüz. Anadolu’nun kalbi Kayseri’den hep birlikte sesleniyoruz. Ey Avrupa Birliği, ey ikiyüzlü ABD ve dış güçlerden emir alan hain terör örgütleri, sizin bize gücünüz yetmez” dedi.


Kurt, “Bu asil milleti yok etmek için bütün düşmanlarımız birleştiler ama başaramadılar. Kurtuluş savaşında, Sakarya’da, Sarıkamış’ta ve en son 15 Temmuz da hainler Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın dediği gibi, geldikleri gibi kaçarak gittiler. Biz bugün, dünden daha güçlüyüz. Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç