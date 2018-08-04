Erzurumlular Derneği’nden ‘Birlik’ mesajı

Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kentteki il ve ilçe derneklerini bir araya getiren kahvaltılı toplantı düzenledi. Bir restoranda verilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Timur Kurt, “Siyasette, ticarette ve sanatta birlikte hareket ederek severek yaşadığımız ve sanayisiyle, sporuyla, ticaretiyle örnek olan bu şehrimize daha fazla katkı vereceğimiz inancındayım. Hepinizin bildiği gibi ülkemize yaptırım yapmaya çalışan sözde müttefikimiz ABD ve yıllarca bizi oyalayan ikiyüzlü Avrupa Birliği ile içimizde bulunan hain terör örgütleri bilmezler ki biz millet olarak birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu toplantıda bunun örneğidir. Hep birlikteyiz ve çok güçlüyüz. Anadolu’nun kalbi Kayseri’den hep birlikte sesleniyoruz. Ey Avrupa Birliği, ey ikiyüzlü ABD ve dış güçlerden emir alan hain terör örgütleri, sizin bize gücünüz yetmez” dedi.

Kurt, “Bu asil milleti yok etmek için bütün düşmanlarımız birleştiler ama başaramadılar. Kurtuluş savaşında, Sakarya’da, Sarıkamış’ta ve en son 15 Temmuz da hainler Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın dediği gibi, geldikleri gibi kaçarak gittiler. Biz bugün, dünden daha güçlüyüz. Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.