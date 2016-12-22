Esenyurt’ta Trafik Kazası

Kayseri’nin Esenyurt Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında sürücüler hafif yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Özge Geçidi’nde meydana gelen trafik kazasında 38 RN 072 plakalı araç ile 38 DS 836 plakalı aracın çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen trafik kazasında iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücülerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.