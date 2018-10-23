Eşini öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan ve iki çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Fevzioğlu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, M.Ç., boşanmak üzere olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi Turnagül Ç.'nin (34) bulunduğu kayınbabasının evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonrasında M.Ç., tabanca ile Turnagül Ç.'ye 3 el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. M.Ç., olay yerine yaklaşık 150 metre yakında bulunan Sinan Köprüsü yakınlarında polis ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Turnagül Ç.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. İki çocuk annesi talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri Turnagül Ç.'nin eşinden 9 aydır ayrı yaşadığını ve boşanma aşamasında olduklarını, M.Ç.'nin dün akşam da gelerek tartıştığını polis ekiplerine anlattı. M.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Sağlık kontrolüne getirilirken basın mensuplarının 'Pişman mısın' sorusuna M.Ç., "Çok" diyerek yanıt verdi.

M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.