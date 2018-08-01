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01 Ağustos 2018 13:08

Eşinin ve oğlunun tabutunu gözyaşlarıyla uğurladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya’nın naaşları, uçakla getirildiği Kayseri’den karayolu ile memleketleri Sivas’ın Şarkışla ilçesine uğurlandı.

Eşinin ve oğlunun tabutunu gözyaşlarıyla uğurladı

01 Ağustos 2018 13:08


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya’nın naaşları, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından uçakla Kayseri’ye getirildi. 12. Hava Üssü’nde düzenlenen törenin ardından Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya’nın naaşı, karayolu ile Sivas’ın Şarkışla ilçesine uğurlandı.


Törende, Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, taziyeleri kabul etti. Törene, Vali Vekili Ali Uslanmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve şehitlerin yakınları katıldı.




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