Eski Sanayi'de korkutan yangın

Kayseri'de Eski Sanayi bölgesinde kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Bölgesi 52. Sokak'ta bulunan kereste atölyesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.